﻿ www.travelalone.ru - Где оставить свои вещи на вокзалах Германии?.Путешествуя по Европе, часто возникает желание посетить - Travelalone

travelalone.ru

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Travelalone занимает #329,149 позицию в России. "Где оставить свои вещи на вокзалах Германии?.Путешествуя по Европе, часто возникает желание посетить."

Статистика Трафик СодержаниеВеб-сервер

329,149

Место в России

6,779,082

Место в мире

Домейн http://www.travelalone.ru
Посещений в день 55
Просмотров страниц в день 160
Приблизительная стоимость 4,434 ₽ *
Доход за 1 посетителя 34.03 ₽
Входящие ссылки 1
Ключевые фразы
путешествуй, посторонних!, путешествия, туризм, билеты, лоукостеры
Место в странах
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Трафик

Средняя статистика за последние 3 месяца
Место в мире 6,779,082 +645,369
Месячная посещяемость 1,380 -9.52%
Позиция по месячной посещаемости 6,677,402 +635,689
Просмотры страниц в месяц 4,800 4.6%
Позиция по просмотрам страниц 9,240,135 -425,046
Просмотров страниц 1 посетителем 3.48 -

Содержание

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Веб-сервер

Информация о дата-центре
Telepark LLC
AS50499 Telepark LLC
Moscow
Moscow City
Russian Federation
55.7522, 37.6156
Время загрузки веб-сервера составляет 1.47 секунды
Серверами доменных имён являются ns3.domenator.com (193.106.248.48), ns2.domenator.com (62.80.160.55), ns1.domenator.com (193.106.248.35). ИП адрес сайта 193.106.248.89
ИП: 193.106.248.89
Тип сервера: nginx
Кодировка: UTF-8
ПИНГ www.travelalone.ru (193.106.248.89) Размер пакета составляет 30 байт.
30 байт для 193.106.248.89: seq_num=1 TTL=62 30.9 мс
30 байт для 193.106.248.89: seq_num=2 TTL=62 30.0 мс
30 байт для 193.106.248.89: seq_num=3 TTL=62 29.9 мс
--- www.travelalone.ru результаты пинга ---
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь)
Средний пинг до сервера составляет 22.7 мс, и среднее время загрузки сайта 1.47 секунды.
Конфигурация веб-сервера
Тип содержания: text/html; charset=UTF-8
Дата: Tue, 28 Mar 2017 03:34:33 GMT
Ссылка: ; rel="https://api.w.org/"
Веб-сервер: nginx
Разное: +
П3П: -
Добавление куки: -
Е-тэг: -
Содержание MD5: -
Штифты открытого ключа: -

Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 05.04.2017 21:00:24