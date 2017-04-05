travelalone.ruпосетить вебсайт
Travelalone занимает #329,149 позицию в России. "Где оставить свои вещи на вокзалах Германии?.Путешествуя по Европе, часто возникает желание посетить."
329,149
Место в России
6,779,082
Место в мире
|Домейн
|http://www.travelalone.ru
|Посещений в день
|55
|Просмотров страниц в день
|160
|Приблизительная стоимость
|4,434 ₽ *
|Доход за 1 посетителя
|34.03 ₽
|Входящие ссылки
|1
|Ключевые фразы
|путешествуй, посторонних!, путешествия, туризм, билеты, лоукостеры
|Место в странах
Трафик
|Средняя статистика за последние 3 месяца
|Место в мире
|6,779,082
|+645,369
|Месячная посещяемость
|1,380
|-9.52%
|Позиция по месячной посещаемости
|6,677,402
|+635,689
|Просмотры страниц в месяц
|4,800
|4.6%
|Позиция по просмотрам страниц
|9,240,135
|-425,046
|Просмотров страниц 1 посетителем
|3.48
|-
Содержание
|Заголовки для www.travelalone.ru
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Веб-сервер
|Информация о дата-центре
|
Telepark LLC
AS50499 Telepark LLC
Moscow
Moscow City
Russian Federation
55.7522, 37.6156
|Время загрузки веб-сервера составляет 1.47 секунды
|Серверами доменных имён являются ns3.domenator.com (193.106.248.48), ns2.domenator.com (62.80.160.55), ns1.domenator.com (193.106.248.35). ИП адрес сайта 193.106.248.89
|ИП:
|193.106.248.89
|Тип сервера:
|nginx
|Кодировка:
|UTF-8
|ПИНГ www.travelalone.ru (193.106.248.89) Размер пакета составляет 30 байт.
|30 байт для 193.106.248.89: seq_num=1 TTL=62
|30.9 мс
|30 байт для 193.106.248.89: seq_num=2 TTL=62
|30.0 мс
|30 байт для 193.106.248.89: seq_num=3 TTL=62
|29.9 мс
|--- www.travelalone.ru результаты пинга ---
|4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь)
|Средний пинг до сервера составляет 22.7 мс, и среднее время загрузки сайта 1.47 секунды.
|Конфигурация веб-сервера
|Тип содержания:
|text/html; charset=UTF-8
|Дата:
|Tue, 28 Mar 2017 03:34:33 GMT
|Ссылка:
|; rel="https://api.w.org/"
|Веб-сервер:
|nginx
|Разное:
|+
|П3П:
|-
|Добавление куки:
|-
|Е-тэг:
|-
|Содержание MD5:
|-
|Штифты открытого ключа:
|-
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 05.04.2017 21:00:24