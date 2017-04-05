travelalone.ru

Travelalone занимает #329,149 позицию в России. "Где оставить свои вещи на вокзалах Германии?.Путешествуя по Европе, часто возникает желание посетить."





329,149 Место в России 6,779,082 Место в мире

Домейн http://www.travelalone.ru Посещений в день 55 Просмотров страниц в день 160 Приблизительная стоимость 4,434 ₽ * Доход за 1 посетителя 34.03 ₽ Входящие ссылки 1

Ключевые фразы путешествуй, посторонних!, путешествия, туризм, билеты, лоукостеры

Место в странах

Трафик

Средняя статистика за последние 3 месяца Место в мире 6,779,082 +645,369 Месячная посещяемость 1,380 -9.52% Позиция по месячной посещаемости 6,677,402 +635,689 Просмотры страниц в месяц 4,800 4.6% Позиция по просмотрам страниц 9,240,135 -425,046 Просмотров страниц 1 посетителем 3.48 -

Содержание

Заголовки для www.travelalone.ru

Веб-сервер

Информация о дата-центре Telepark LLC

AS50499 Telepark LLC

Moscow

Moscow City

Russian Federation

55.7522, 37.6156

Время загрузки веб-сервера составляет 1.47 секунды

Серверами доменных имён являются ns3.domenator.com (193.106.248.48), ns2.domenator.com (62.80.160.55), ns1.domenator.com (193.106.248.35). ИП адрес сайта 193.106.248.89 ИП: 193.106.248.89 Тип сервера: nginx Кодировка: UTF-8

ПИНГ www.travelalone.ru (193.106.248.89) Размер пакета составляет 30 байт. 30 байт для 193.106.248.89: seq_num=1 TTL=62 30.9 мс 30 байт для 193.106.248.89: seq_num=2 TTL=62 30.0 мс 30 байт для 193.106.248.89: seq_num=3 TTL=62 29.9 мс --- www.travelalone.ru результаты пинга --- 4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) Средний пинг до сервера составляет 22.7 мс, и среднее время загрузки сайта 1.47 секунды.

Конфигурация веб-сервера Тип содержания: text/html; charset=UTF-8 Дата: Tue, 28 Mar 2017 03:34:33 GMT Ссылка: ; rel="https://api.w.org/" Веб-сервер: nginx Разное: + П3П: - Добавление куки: - Е-тэг: - Содержание MD5: - Штифты открытого ключа: -

Данные являются приблизительными*

Последнее обновление: 05.04.2017 21:00:24



